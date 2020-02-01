За незаконное хранение наркотиков ракитянцу из Белгородской области грозит полтора года колонии

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:06:00+03:00

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Житель Ракитянского района 34-х лет признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств. В сентябре прошлого года мужчина недалеко от своего дома нарвал дикорастущих растений конопли массой более 500 грамм. Хранил урожай подсудимый в доме своего отца. Помимо этого, часть сорванных растений он измельчил и высушил для личного потребления. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Перед осмотром домовладения сотрудникам полиции мужчина заявил, что на его территории ничего запрещенного в обороте не имеется. Учитывая мнение государственного обвинителя, наличие смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU