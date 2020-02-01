Жителей села Красный Куток Белгородчины приняли узкопрофильные врачи

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:42:18+03:00

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Четыре врача узких специальностей санатория «Красиво» провели прием в фельдшерско-акушерском пункте села Красный Куток Борисовского района. В работе «Поезда «Здоровье» приняли участие врач-невролог, врач-эндокринолог врач-офтальмолог, врач-кардиолог. Им помогали медицинские сестры. Акция прошла в рамках проекта «Управление здоровьем».

За консультациями обратились пациенты разных возрастов. Многие из них побывали на приеме у нескольких специалистов: кардиолога посетил 31 человек, невролога — 26, эндокринолога — 25, офтальмолога — 36.

В дополнение к услугам медиков у пациентов Краснокутского ФАПа была возможность приобрести лечебные и профилактические препараты. Заведующая аптекой здравницы, провизор Ирина Коломиец рассказала, что они привезли для реализации средства, которые чаще всего назначают прибывшие на прием врачи, чтобы людям не пришлось ехать за ними в районный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU