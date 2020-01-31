В Белгородской области устранили проблемы с электроснабжением

31 Янв. 2020 2020-01-31T23:16:28+03:00

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Специалисты Белгородэнерго устранили технологические нарушения, вызванные непогодой. Сейчас жители региона получают электроэнергию по постоянным схемам электроснабжения.

К 20:00 энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в сети 0,4 кВ. К ликвидации последствий циклона было привлечено 100 бригад и 183 единиц спецтехники. В наиболее пострадавшие Ракитянский и Яковлевский районы для оперативного восстановления энергоснабжения потребителей дополнительно было направлено 12 бригад и из других районов.

Напомним, мощный циклон, сопровождавшийся сильным шквалистым ветром с порывами свыше 20 м/с, мокрым снегом и дождем, вызвал перебои в электроснабжении потребителей в 10 муниципальных образованиях региона. В филиале были предприняты все меры для скорейшего восстановления электроснабжения, создан штаб по координации аварийно-восстановительных работ, персонал переведен на круглосуточный режим работы.

Электроснабжение по основной сети 6-10 кВ было восстановлено к 06:00 31 января. В течение дня энергетики устраняли точечные нарушения в сети 0,4 кВ. В настоящее время подача электроэнергии потребителям восстановлена в полном объеме. Сетевой комплекс работает в нормальном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU