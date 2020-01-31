2020-01-31T18:28:47+03:00
Общество

Суд обязал международный аэропорт Белгорода установить лифт для инвалидов

Аэропорт должен выполнить решение суда в течение месяца
Ирина ТАРАСОВА
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Суд обязал международный аэропорт Белгорода установить лифт для инвалидов.Суд обязал международный аэропорт Белгорода установить лифт для инвалидов.Фото: "КП" Архив
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Белгородская транспортная прокуратура еще в июле 2017 года в ходе проверки в аэропорту Белгорода выявила ряд нарушений федерального законодательства. В частности, касающиеся о социальной защиты инвалидов, которые должны были обеспечить беспрепятственным доступом к объектам транспортной инфраструктуры. Спустя два года суд обязал выполнить это решение прокуратуры. Срок - в течение месяца после вступления решения в законную силу.

Тогда же, в 2017 году, в целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «Международный аэропорт Белгород». Аэропорт в соответствии с представлением прокуратуры разработал дорожную карту по устранению выявленных нарушений. Карта, в том числе, предусматривала приобретение специального подъемного устройства - амбулифта. Но в связи с высокой стоимостью устройства срок его приобретения был отодвинут на ноябрь 2019 года.

Недавняя очередная контрольная проверка транспортной прокуратуры установила, что амбулифт в назначенный срок так и не был приобретен.

В целях защиты прав лиц с ограниченными возможностями прокуратура Свердловского районного суда Белгорода направила исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Международный аэропорт Белгород» обеспечить наличие специального подъемного устройства.

Суд 21 января 2020 года удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Аэропорт обязан обеспечить наличие амбулифта в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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