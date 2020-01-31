2020-01-31T18:15:57+03:00
Общество

Гранты на реализацию проектов в молодежной среде получат четверо белгородцев

Всего было подано более 20 заявок
Ирина ТАРАСОВА
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Гранты на реализацию проектов в молодежной среде получат четверо жителей Белгородского района. Фото пресс-службы администрации белгороджского районаГранты на реализацию проектов в молодежной среде получат четверо жителей Белгородского района. Фото пресс-службы администрации белгороджского района
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В администрации Белгородского района состоялся очный тур защиты проектов открытого молодежного конкурса. «Открытый конкурс на соискание гранта на реализацию проекта в молодежной среде в Белгородском районе» проходил с 12 декабря 2019 года. Всего было подано более 20 заявок. Гранты на реализацию проектов в молодежной среде получат четверо сосискателей.

При определении победителя жюри учитывало социальную значимость и возможность реализации проекта на территории района. Победителем конкурса с проектом «МАРШрут по прошлому» стала Ангелина Жилина. Жительница Беловского хочет организовать форум для активистов поселений района, где ребята смогут получить новые знания, поучаствовать в мастер-классах и тренингах.

Второе место с проектом «Алея Победы» заняли Артем Добродомов и Валентина Дружинина. С помощью волонтеров ребята хотят создать в селе Ближнее Бессоновского сельского поселения Аллею Победы, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В планах создание трех клумб с многолетними растениями, установка мемориального камня и высадка деревьев.

Третье место занял Илья Ивахненко и его проект «ТрудКрут 1.0». Главная цель — привлечение новых людей в Молодежную Общероссийскую Общественную Организацию «Российские Студенческие Отряды», которая помогает студентам и школьникам временно трудоустраиваться в свободное от учебы время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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