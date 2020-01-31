2020-01-31T16:45:32+03:00
Здоровье

Районные больницы Белгородской области закрывать не собираются

Все учреждения будут работать в штатном режиме
Ирина ТАРАСОВА
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Районные больницы Белгородской области закрывать не собираются. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаРайонные больницы Белгородской области закрывать не собираются. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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В связи с неоднократным появлением сообщений о якобы предстоящем закрытии в различных муниципальных образованиях Белгородской области медицинских учреждений администрация Валуйского городского округа дала такие разъяснения со ссылкой на департамент здравоохранения области. Закрытие медицинских организаций на территории Белгородской области не планируется. Все медицинские учреждения на территории области продолжают работать в штатном режиме.

Более того, в течение 2020 года предполагается строительство новых объектов первичной медико-санитарной помощи – 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В Старом Осколе завершается ремонт детских поликлиник, а также стационарных отделений Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. В этом же году планируется закончить ремонт 2-го корпуса Старооскольского центра специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-наркологии. В Губкине после капремонта будет введено в эксплуатацию здание инфекционного отделения городской детской больницы.

Помимо этого, в текущем году будут открыты после капремонта лечебные корпуса Губкинской, Алексеевской, Ракитянской, Вейделевской, Волоконовской, Новооскольской, Корочанской, Краснояружской и Красногвардейской центральных районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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