ВТБ запускает автомобильный маркетплейс

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:02:01+03:00

На сайте банка представлен каталог из более чем 16 тысяч новых машин 47 марок

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ВТБ стал первым среди лидеров банковского рынка в реализации данного проекта. Можно забронировать машину у дилера, по двум документам оформить заявку на кредит и затем приобрести транспортное средство в автосалоне. Уже в этом году банк планирует реализовать полностью цифровой способ получения автокредита, когда средства моментально переводятся клиенту и машину можно сразу забрать в автосалоне.

- Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн, – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ (ПАО). – Ретейлеры в автосалонах трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. Способ оформления автокредитов онлайн позволяет удешевить выдачу средств для банков и для клиентов, избегая ненужных расходов на присутствие банка в автосалонах.

В настоящее время автокредит в ВТБ доступен по ставке от 3,5% годовых. В рамках предложения возможно получение от 300 тысяч до 7 миллионов рублей на срок от года до пяти лет при первоначальном взносе от 20%. Решение принимается банком от 30 минут, в кредит можно включить сервисные и страховые услуги.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем средств превысил 87 миллиардов рублей, а портфель в данном сегменте - 121 миллиард.