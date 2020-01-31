Белгородская команда АСК «Вираж» едет на Чемпионат России по ралли-рейдам «Северный лес»

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:18:29+03:00

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Команда АСК «Вираж» подала заявки на участие в первом этапе Чемпионата России и Кубка мира по ралли-рейдам. Единственная в мире снежно-ледовая баха «Россия — Северный Лес 2020» пройдет с 6 по 9 февраля в Ленинградской области.

Фото пресс-службы АСК "Вираж".

В новом сезоне Максим Кирпилев, чемпион 2019 года в своем классе, выступит на автомобиле Porsche Cayenne. Машину специально подготовили для участия в снежно-ледовой бахе команда АСК «Вираж».

Уверены, что все белгородцы присоединятся к пожеланиям спортсменам удачи в текущем сезоне!

Фото пресс-службы АСК "Вираж".

Отметим, что баха «Россия — Северный Лес», которая проводится с 2003 года, состоится в абсолютно новом формате. Маршрут проложен по дорогам, которые ранее не использовались в соревнованиях. Для старта гонки выбрана трасса спортивно-развлекательного комплекса мирового уровня «Игора Драйв», расположенная в 54 километрах от Санкт-Петербурга по Приозерскому шоссе. Штаб ралли, парк сервиса, закрытый парк и пресс-центр также будут расположены на территории «Игора Драйв».

ИСТОЧНИК KP.RU