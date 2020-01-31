2020-01-31T19:17:03+03:00
Общество

В Губкине открыли новый детский сад «Малыш»

Учреждение рассчитано на 289 малышей
Ирина ТАРАСОВА
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Открыт новый детский сад «Малыш». Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаОткрыт новый детский сад «Малыш». Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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В Губкинском городском округе открыт новый детский сад «Малыш». Здание было реконструировано под детский сад со строительством дополнительного корпуса на 4 группы для детей ясельного возраста. Его общая площадь составляет 3933 квадратных метров, вместимость - 289 детей в 14 группах.

Строительные организации добросовестно и качественно справились с поставленными задачами. В дошкольном учреждении созданы современные условия для оздоровления, развития и обучения детей - в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования.

В детском саду теперь есть музыкальный зал и лингафонный кабинет, спортзал и бассейн, сенсорная комната, кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда, обеспечены необходимым оборудованием процедурный и медицинский кабинеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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