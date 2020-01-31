В Губкине открыли новый детский сад «Малыш»
В Губкинском городском округе открыт новый детский сад «Малыш». Здание было реконструировано под детский сад со строительством дополнительного корпуса на 4 группы для детей ясельного возраста. Его общая площадь составляет 3933 квадратных метров, вместимость - 289 детей в 14 группах.
Строительные организации добросовестно и качественно справились с поставленными задачами. В дошкольном учреждении созданы современные условия для оздоровления, развития и обучения детей - в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования.
В детском саду теперь есть музыкальный зал и лингафонный кабинет, спортзал и бассейн, сенсорная комната, кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда, обеспечены необходимым оборудованием процедурный и медицинский кабинеты.
ИСТОЧНИК KP.RU