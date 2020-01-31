31 Янв. 2020 2020-01-31T15:48:08+03:00

Белгородский предприниматель выплатил более 14 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица». Суд принял решение о взыскании в пользу государства 14,2 миллионов рублей в счет возмещения причиненного преступлениями имущественного ущерба.

Накануне исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области. Судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве на выезд за пределы страны. Также на принадлежащие ему 10 единиц транспортных средств вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

В добровольный срок должник сумел погасить 6,9 миллионов рублей задолженности. А на выплату оставшейся части долга суд предоставил рассрочку сроком на 24 месяца с ежемесячной уплатой по 302 тысячи рублей.

В течение всего срока действия рассрочки судебный пристав контролировал поступление денежных средств. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU