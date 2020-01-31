2020-01-31T13:47:49+03:00
Общество

Чтобы вернуть дорогостоящий смартфон, жителя Белгорода обязали погасить все штрафы ГИБДД

Уроженец Египта накопившиеся штрафы за превышение скорости оплачивать не торопился
Ирина ТАРАСОВА
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Чтобы вернуть дорогостоящий смартфон житель Белгорода погасил все штрафы ГИБДД. Фото из открытых источников.Чтобы вернуть дорогостоящий смартфон житель Белгорода погасил все штрафы ГИБДД. Фото из открытых источников.
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После ареста и изъятия смартфона житель Белгорода оплатил штрафы ГИБДД и исполнительский сбор. При этом уроженец Египта объяснял судебным приставам свою неисполнительность накопившимися финансовыми проблемами.

В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району на исполнении находилось 21 исполнительное производство, возбужденное в отношении уроженца Египта, проживающего в областном центре.

Молодой человек, владелец автомобиля «Chevrolet Lanos» не торопился оплачивать штрафы за превышение скорости. На приеме у судебного пристава-исполнителя он пояснил, что не может оплатить задолженность по причине финансовых проблем. Тогда судебный пристав разъяснил ему требования законодательства об исполнительном производстве, последствия несовременного исполнения требований исполнительных документов и арестовал его дорогой телефон.

На следующий день молодой человек вернулся в подразделение судебных приставов и оплатил задолженность по исполнительным производствам, а также исполнительский сбор. Мобильный телефон возвращен должнику

ИСТОЧНИК KP.RU

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