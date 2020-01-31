2020-01-31T14:34:45+03:00
Общество

Белгородцам озвучили среднюю зарплату в регионе

По данным Белгородстата, средний размер заработной платы за 11 месяцев 2019 года составил 33621,6 рубля
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцам озвучили среднюю зарплату в регионе.Белгородцам озвучили среднюю зарплату в регионе.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу организаций, без выплат социального характера) за 11 месяцев прошлого года составила 33621,6 рубля. Если провести сравнение с январем-ноябрем 2018 года, средняя зарплата в регионе увеличилась на 7,3%.

При этом, согласно данным ведомства, прожиточный минимум в Белгородской области в III квартале 2019 года составлял 9236 рублей, а средний размер назначенных пенсий по состоянию на ноябрь прошлого года – 13957 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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