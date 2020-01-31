2020-01-31T16:10:42+03:00
Общество

Под Белгородом жильцы многоквартирного дома остались без отопления и горячей воды

Факт незаконного подключения дома к газовым сетям выявили во время проверки
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом жильцов многоквартирного дома отключили от газа.Под Белгородом жильцов многоквартирного дома отключили от газа.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде многоквартирный дом в поселке Северный по переулку Парковом,7 остался без газа. В сети интернет появилась информация, что несанкционированное присоединение к сети обнаружили сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» во время проверки. Многоквартирный дом отключили от газоснабжения, без отопления и горячей воды остались 95 квартир.

Этот факт заинтересовал сотрудников регионального Следственного комитета, который в свою очередь организовал проведение доследственной проверки.

В пресс-службе ООО "Газпром межрнегионгаз Белгород" подтвердили, что во время плановой проверки был выявлен факт несанкционированного подключения к сети газопотребления застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: поселок Северный, переулок Парковый, дом 7. "С целью обеспечения безопасности граждан произведено отключение многоквартирного жилого дома от сети газопотребления. По данному факту поставщиком газа направлено заявление в правоохранительные органы. Поставка газа будет возможна после устранения допущенных нарушений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После проверки даст свою правовую оценку действиям застройщика и контролирующих органов и региональный Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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