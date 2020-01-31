В Белгородской области энергетики завершают восстановление электроснабжения потребителей

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:54:36+03:00

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30 января в Белгородском, Ракитянском, Грайворонском, Краснояружском, Яковлевском, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском, Губкинском и Старооскольском районах области началось ухудшение погодных условий, сопровождавшееся порывами ветра более 20 м/с, мокрым снегом с дождем, налипанием снега на провода при температуре от -1 до +2°С.

Основными причинами отключений стали технологические нарушения, вызванные схлестыванием и обрывом проводов из-за сильного ветра, излом опор и разрушение изоляторов на воздушных ЛЭП.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородэнерго приняли все меры для скорейшего восстановления электроснабжения, ввели режим повышенной готовности, создали штаб по координации аварийно-восстановительных работ, персонал переведен на круглосуточный режим работы. Работы по ликвидации последствий стихии продолжались всю ночь. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 78 бригад и 155 единиц спецтехники. Для оперативного восстановления энергоснабжения потребителей дополнительно были направлены 22 бригады и 28 единицы техники из Шебекинского, Валуйского, Красногвардейского, Чернянского, Новооскольского РЭС, а также из Белгорода и Старого Оскола.

К 6:00 все линий электропередачи 6-10 кВ были включены в работу.

На данный момент остаются единичные обращения жителей о отключениях в сетях 0,4 кВ в Белгородском, Ракитянском, Грайворонском, Яковлевском, Ивнянском, Прохоровском, Губкинского и Старооскольском районах.

Аварийно-восстановительные работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения потребителей.