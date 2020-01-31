В Белгороде пройдет бал Победителей

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:40:02+03:00

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15 февраля, в Международный день онкобольного ребенка, в Белгородской государственной филармонии пройдет бал Победителей. Участники этого события – дети, одержавшие главную победу в своей жизни – победу над онкологическим заболеванием. Участники бала окунутся в атмосферу чарующей музыки и танца.

Председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк подчеркнула:

- Бал Победителей – это праздник торжества жизни. Болезнь закалила наших подопечных, сделала сильнее и не по годам мудрее. Они точно знают, что такое жизнь и умеют её ценить.

Бал Победителей станет незабываемым событием для детей и взрослых. Атмосферу праздника дополнит тематическая фотозона и приятные сюрпризы для подопечных организации.

«Это мероприятие напоминает мне о том сложном пути, который мы прошли с сыном к выздоровлению, оно трогает меня до слез. Это такое событие, которое обязательно должно быть запечатлено на фото, а фотографии должны быть развешены на стенах в онкогематологическом отделении. Я уверена, что фото улыбающихся, здоровых детей, которые победили болезнь, - это мощный мотиватор для тех, кто только вступил в борьбу с недугом», - делится впечатлениями Юлия Водопьянова, мама Григория. Девять лет назад у мальчика обнаружили лейкоз. Мальчик выздоровел и в этом году станет участником бала победителей.

На Бал Победителей приедут дети из Белгорода и других районов Белгородской области, которые завершили лечение от онкологических заболеваний.

Напомним, благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака» проводит мероприятие уже во второй раз. Первый бал для детей, прошедших лечение от онкологии, состоялся в 2015 году. Тогда участниками мероприятия стали около 30 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU