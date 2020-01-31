Подозрительная гибель жителя Шебекино на пожаре заинтересовала следователей

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:23:16+03:00

В ночь на 29 января при тушении пожара на улице Садовой обнаружено тело 70-летнего хозяина дома

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Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели на пожаре пожилого жителя Шебекино. По предварительным данным, в ночь на 29 января во время тушения пожара дома на улице Садовой было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома.

Тело погибшего направлено на вскрытие для установления причины смерти. Также проводится комплекс проверочных мероприятий, который позволит установить все причины возникновения пожара, очаг возгорания и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в пресс-службе регионального СК.

ИСТОЧНИК KP.RU