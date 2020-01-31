Подозрительная гибель жителя Шебекино на пожаре заинтересовала следователей
Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели на пожаре пожилого жителя Шебекино. По предварительным данным, в ночь на 29 января во время тушения пожара дома на улице Садовой было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома.
Тело погибшего направлено на вскрытие для установления причины смерти. Также проводится комплекс проверочных мероприятий, который позволит установить все причины возникновения пожара, очаг возгорания и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в пресс-службе регионального СК.
ИСТОЧНИК KP.RU