Жительница Белгородской области « снимала порчу» через соцсети

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:40:10+03:00

Теперь она может сесть на пять лет за интернет-мошенничество

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Предприимчивую жительницу Шебекинского городского округа разоблачили сотрудники уголовного розыска. По предварительной информации, 22-летняя аферистка создала в соцсети липовую страницу под именем известной ясновидящей. За «помощью» в решении проблем с личной жизнью к ней обратилась жительница Архангельской области. Однако достоверность данных профиля женщина не проверила. И вместо снятия порчи лишилась 30 600 рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба. Жительница Белгородской области может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU