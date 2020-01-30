Жительница Белгородской области « снимала порчу» через соцсети
Предприимчивую жительницу Шебекинского городского округа разоблачили сотрудники уголовного розыска. По предварительной информации, 22-летняя аферистка создала в соцсети липовую страницу под именем известной ясновидящей. За «помощью» в решении проблем с личной жизнью к ней обратилась жительница Архангельской области. Однако достоверность данных профиля женщина не проверила. И вместо снятия порчи лишилась 30 600 рублей.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба. Жительница Белгородской области может лишиться свободы на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU