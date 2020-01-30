Белгородчина вошла в пилотный проект по сельской ипотеке

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:03:02+03:00

Теперь можно получить кредит на сумму до 3 млн рублей сроком до 25 лет по ставке не выше 3%

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В текущем году в Белгородской области начнут выдавать ипотечные кредиты для жителей сел по льготной ставке в рамках государственной программы Министерства сельского хозяйства. Банки заключают с клиентами кредитный договор на стандартных условиях, а Минсельхоз выделяет субсидии, которые снижают для заемщиков кредитную ставку. По этой схеме пока будет работать только один банк, но возможно, что присоединятся и другие. По условиям программы можно получить кредит на сумму до 3 млн рублей сроком до 25 лет по ставке не выше 3%.

При этом первоначальный взнос заемщика составляет всего 10% от стоимости приобретаемого жилья. В качестве взноса можно использовать материнский капитал. Еще одно преимущество данного займа — низкое ограничение по возрасту заемщика. Кредиты смогут получать молодые люди в возрасте от 21 года. Верхний предел тоже есть – на момент погашения кредита возраст заемщика не должен превышать 75 лет.

С помощью сельской ипотеки можно приобрести квартиру или дом в селе, возвести с нуля или достроить, но только через подрядную организацию. А также — погасить ипотечный кредит, оформленный в этом году по более высокой процентной ставке. Под программу попадают почти все населенные пункты области, кроме шести крупных городов. Это Белгород, Старый Оскол, Шебекино, Алексеевка, Губкин, Валуйки.

ИСТОЧНИК KP.RU