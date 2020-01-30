2020-01-30T17:30:18+03:00
Общество

Tele2 подводит итоги технического развития сети в Белгородской области в 2019 году

Компания продолжает курс на модернизацию оборудования и расширение зоны покрытия LTE в регионе. Сегодня мобильный интернет четвертого поколения доступен более 97% жителей области
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В 2019 году Tele2 продолжила улучшать качество связи и расширять покрытие в регионе. Сегодня услуги современной голосовой связи доступны 98% жителей Белгородской области, а высокоскоростным мобильным интернетом 4G может пользоваться более 97% населения.

Техническая служба Tele2 провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории Белгородской области. Более 70% базовых станций модернизировано для увеличения скорости интернета и емкости сети в местах с высокой концентрацией абонентов. С учетом предполагаемых сезонных нагрузок сетевая инфраструктура была оптимизирована в популярных местах отдыха, чтобы сделать общение еще более комфортным.

В 2019 году сеть 4G была запущена в Красненском районе, и сегодня стандарт LTE доступен во всех районах Белгородской области. Tele2 продолжает активно развивать сеть четвертого поколения в крупных городах региона – Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, – а также во всех районных центрах. За 2019 год в зону покрытия высокоскоростного мобильного интернета от Tele2 вошли еще 68 населенных пунктов Белгородской области.

Развитие сетевой инфраструктуры в регионе привело к увеличению числа пользователей мобильного интернета. Так, за последний год количество активных data-пользователей Tele2 выросло на 22%, а объем потребляемого трафика – на 78%.

Алексей Соловьев, технический директор белгородского филиала Tele2:

«Минувший год стал для нас периодом масштабной модернизации оборудования и расширения инфраструктуры. Мы существенно увеличили покрытие 4G в районных центрах области, а также в популярных местах отдыха белгородцев. Благодаря проведенным работам сеть успешно справляется с возросшей нагрузкой, и наши абоненты могут пользоваться услугами связи в самом высоком качестве. В 2020 году Tele2 продолжит развитие сети с учетом роста абонентской базы и объемов потребляемого трафика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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