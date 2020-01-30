Жительница Белгородской области установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике
Юная спортсменка из Старого Оскола Мария Груздова установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике во время первенства страны. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
14-летняя воспитанница школы «Молодость», которую тренировал Дмитрий Водяха, установила шесть рекордов среди девушек до 15 лет и два рекорда среди девушек до 17 лет. А ведь Мария на три года младше всех участников в этой возрастной категории.
Сама девушка рассказала на своей странице в соцсети, что перевыполнила норматив мастера спорта на 16 килограммов.
Соревнования проходили во Дворце спорта «Аркада» в Старом Осколе. Всего в первенстве приняли участие более 400 спортсменов из 53 регионов страны. Юниоры и юниорки выступали в двух возрастных категориях: с 15 по 18 лет и с 19 по 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU