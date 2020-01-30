Жительница Белгородской области установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:29:22+03:00

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Юная спортсменка из Старого Оскола Мария Груздова установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике во время первенства страны. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

14-летняя воспитанница школы «Молодость», которую тренировал Дмитрий Водяха, установила шесть рекордов среди девушек до 15 лет и два рекорда среди девушек до 17 лет. А ведь Мария на три года младше всех участников в этой возрастной категории.

Сама девушка рассказала на своей странице в соцсети, что перевыполнила норматив мастера спорта на 16 килограммов.

Соревнования проходили во Дворце спорта «Аркада» в Старом Осколе. Всего в первенстве приняли участие более 400 спортсменов из 53 регионов страны. Юниоры и юниорки выступали в двух возрастных категориях: с 15 по 18 лет и с 19 по 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU