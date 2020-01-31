2020-01-31T09:33:34+03:00
Общество

Продолжается эстафета памяти на Старооскольской земле Белгородчины

Митинги состоялись в селах Архангельское, Обуховка, Котово, Терехово и других
Ирина ТАРАСОВА
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Продолжается эстафета памяти на Старооскольской земле. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаПродолжается эстафета памяти на Старооскольской земле. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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На памятных мероприятиях Года памяти и славы жители Старооскольского городского округа вспоминают о Великой Отечественной войне как об одном из самых тяжких испытаний, которое с честью выдержала страна. 27 января митинг состоялся в селе Хорошилово, 28-го памятные мероприятия прошли в нескольких селах: Нижне-Чуфичево, Архангельское, Обуховка. Вчера эстафету памяти подхватили в селах Незнамово, Новокладовое, Сорокино, Котово, Терехово, Лапыгино.

В митингах принимают участие свидетели военных лет, ветераны, сотрудники администрации Старооскольского городского округа и сельских управлений, общественных организаций, молодежь. К сожалению, все меньше представителей Поколения Победителей остается с нами. И наш долг – передать потомкам память об их немеркнущем подвиге и любви к своему Отечеству, говорили выступающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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