Стартовала регистрация на полипредметную олимпиаду НИУ «БелГУ»

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:46:39+03:00

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В НИУ «БелГУ» запущен тренировочный тур межрегиональной полипредметной олимпиады школьников. Зарегистрироваться к участию в олимпиаде можно до 29 февраля. Старт дистанционного тура олимпиады – 1 февраля. На сайте: https://talant.bsu.edu.ru/ открыт доступ к тренировочным заданиям, которые можно выполнить до начала заочного тура. Количество попыток прохождения не ограничено.

Как показывает опыт предыдущих лет, победителями и призерами становятся около ста участников, продемонстрировавших лучшие результаты. Межрегиональная полипредметная олимпиада школьников НИУ «БелГУ» проводится по 21 предмету. Ежегодно в ней принимают участие более двух тысяч школьников изо всех регионов России и ближнего зарубежья. Победители и призеры олимпиады получат дипломы и 3 дополнительных балла при поступлении в НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU