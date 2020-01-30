2020-01-30T17:02:48+03:00
Общество

Белгородские энергетики находятся в режиме повышенной готовности

В связи с непогодой в Белгородэнерго усилили контроль за функционированием энергообъектов
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В «Россети Центр Белгородэнерго» в связи с ухудшением погодных условий введен режим повышенной готовности. В настоящее время регион находится под воздействием циклона с осадками в виде снега с дождем и шквалистым ветром порывами до 15-18 м/с.

На дежурстве находится 44 оперативно-выездных бригад в составе 397 человек, укомплектованных 43 единицами спецтехники. В случае возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе для проведения аварийно-восстановительных работ будет привлечено еще 208 эксплуатационных бригад в составе 889 человек, оснащенные 432 единицами спецтехники и укомплектованные необходимыми инструментами и оборудованием. Для электроснабжения социально значимых объектов подготовлено 30 резервных источников снабжения электроэнергией.

«Россети Центр Белгородэнерго» настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно. В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров, и незамедлительно сообщать по телефону прямой линии Россети Центр — 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50, а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Viber.

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