2020-01-30T17:05:17+03:00
Происшествия

Из-за сильной метели сломался скоростной поезд Москва-Белгород

Пассажирам пришлось ждать отправки почти два часа
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
На график других поездов случившееся не повлияло.На график других поездов случившееся не повлияло.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Под Белгородом из-за метели сломался скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-центре ЮВЖД. ЧП случилось в четверг, 30 января, в 13.23 на станции Беленихино в Прохоровском районе.

Как пояснили в ведомстве, поезд №745 Москва – Белгород уже в 15:12 отправили по назначению. Время задержки составило 1 час 49 минут. На график движения других пассажирских составов ситуация не повлияла.

В РЖД принесли извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородчина вошла в пилотный проект по сельской ипотеке
Стартовала регистрация на полипредметную олимпиаду НИУ «БелГУ»
Жительница Белгородской области « снимала порчу» через соцсети
Tele2 подводит итоги технического развития сети в Белгородской области в 2019 году
Жительница Белгородской области установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике
Белгородские энергетики находятся в режиме повышенной готовности
Из-за сильной метели сломался скоростной поезд Москва-Белгород
Белгородец избил знакомую до смерти
Каждая четвертая ипотека в стране – от банка ВТБ
В Белгороде корпоративные клиенты «Ростелекома» будут обсуживаться в обновленном офисе
Сотрудница белгородской налоговой службы отправится за решетку за крупную взятку
За дебош на белгородской границе в отношении гражданки Украины возбуждено уголовное дело
Белгородским спасателям удалось потушить пожар в ангаре в считанные минуты
Судебные приставы вернули взыскателям 83 миллиона рублей от продажи арестованного имущества
Отец-алиментщик ответит за безответственное отношение к сыну
Гайк Казазян выступит в Белгородской филармонии
Больше пяти тысяч бутылок немаркированного алкоголя изъято в Старом Осколе
На Белгородчине после капремонта открылась Щербаковская школа
Установлен новый размер социальных выплат из белгородского областного бюджета для льготников
В Старом Осколе горело здание строящейся школы
1 февраля Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний
Погода «порадует» белгородцев мокрым снегом и гололедом на дорогах
На Лебединском ГОКе приступил к работе уникальный автомобиль
Белгородские энергетики ввели 3,5 МВт мощности в микрорайонах ИЖС
В Новом Осколе на Белгородчине открылся новый Парк воинской славы