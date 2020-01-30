Из-за сильной метели сломался скоростной поезд Москва-Белгород
Пассажирам пришлось ждать отправки почти два часа
На график других поездов случившееся не повлияло.Фото: "КП" Архив
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Под Белгородом из-за метели сломался скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-центре ЮВЖД. ЧП случилось в четверг, 30 января, в 13.23 на станции Беленихино в Прохоровском районе.
Как пояснили в ведомстве, поезд №745 Москва – Белгород уже в 15:12 отправили по назначению. Время задержки составило 1 час 49 минут. На график движения других пассажирских составов ситуация не повлияла.
В РЖД принесли извинения за доставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU