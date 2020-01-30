Каждая четвертая ипотека в стране – от банка ВТБ

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:14:06+03:00

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За прошлый год показатели банка росли быстрее рынка и продажи жилищных кредитов достигли рекордных 675 миллиардов рублей, - заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО).

По программе «Ипотека с господдержкой» доля ВТБ составляет 33%: за год банк провел более шестнадцати с половиной тысяч сделок на 45 миллиардов рублей. В рамках господдержки многодетных семей (450 тысяч на погашение ипотеки) принято уже более 4,4 тысячи заявлений.

ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. Принято уже более 2 тысяч заявок на 8,1 миллиарда рублей, одобрено порядка 1,3 тысячи кредитов на 5 миллиардов. Около 95% из них – сделки по приобретению недвижимости в строящихся объектах со средней суммой кредита 3,4 миллиона рублей.

- Ипотека сегодня стала ключевым драйвером роста не только строительной, но и социальной сферы России. В прошлом году был успешно запущен целый ряд государственных программ. На наш взгляд, уже сейчас они показывают свою эффективность, – заявил Анатолий Печатников. – Обеспечение населения доступным и комфортным жильем – это стратегически важная задача банков и застройщиков. В этом году наша совместная работа поможет в решении этих вопросов сотням тысяч российских семей.