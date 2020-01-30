2020-01-30T15:55:10+03:00
Общество

В Белгороде корпоративные клиенты «Ростелекома» будут обсуживаться в обновленном офисе

Пространство нового офиса разделено на несколько функциональных зон
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Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде ПАО «Ростелеком» провел работы по переустройству офиса обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса и оснащению помещений высокотехнологичным оборудованием. Помимо территории обслуживания клиентов организованы демонстрационные зоны, в которых представители бизнеса смогут самостоятельно тестировать такие цифровые сервисы, как интерактивное ТВ, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi.

- Мы делаем все, чтобы представителям бизнеса было комфортно с нами работать не только в онлайн режиме, но и при посещении наших офисов. Новый формат центра продаж и обслуживания предполагает в первую очередь удобный сервис экспертного уровня для посетителей: здесь можно получить консультации по вопросам цифровых возможностей, выстроить наиболее эффективные модели цифровой поддержки, которые помогут владельцам бизнеса решать телекоммуникационные задачи с минимальной для них нагрузкой. Услуги предоставляются под ключ, в режиме одного окна, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Для комфортной работы с корпоративными клиентами в салоне обустроены переговорные комнаты с интерактивным оборудованием для проведения презентаций, организации видеоконференцсвязи и онлайн-совещаний. Предусмотрена также зона самообслуживания, где посетители могут воспользоваться возможностями личного кабинета. В бизнес-офисе предоставляется доступ к бесплатному Wi-Fi.

Центр продаж и обслуживания «Ростелекома» для корпоративных клиентов расположен по адресу: г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 81.

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