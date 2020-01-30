2020-01-30T16:30:47+03:00
Происшествия

Белгородец избил знакомую до смерти

Мужчина продолжать наносить удары женщине и после того, как она упала
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец избил знакомую до смертиБелгородец избил знакомую до смертиФото: "КП" Архив
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Ссора, которая переросла в драку и закончилась смертью 35-летней женщины, произошла 26 января. В Белгороде в квартире по улице Губкина хозяин выпивал в компании своей сожительницы. Вечером к нему пришли гости. Между подругой хозяина и одним из пришедших произошла ссора, а затем завязалась драка. Очевидцы не могли оттащить мужчину, который избивал 35-летнюю женщину и после того, как она упала. Лишь после того, как напавший на подругу хозяина и его приятель ушли, удалось вызвать скорую. Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей.

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело и заключили подозреваемого под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщают в пресс-службе регионального СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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