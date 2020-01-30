Сотрудница белгородской налоговой службы отправится за решетку за крупную взятку

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:17:04+03:00

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В Белгороде в отношении бывшей сотрудницы налоговой службы вступил в силу приговор суда. Чиновница следующие 6 лет проведет в колонии общего режима за получение взятки.

Как сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда, в начале 2019 года женщина занимала должность, которая позволяла ей влиять на ход налогового контроля по возмещению НДС. Когда к ней обратился представитель коммерческой структуры с просьбой посодействовать в возмещении налога на добавленную стоимость из средств федерального бюджета, чиновница запросила за свои «услуги» 2 750 000 рублей.

Напомним, что передача денег состоялась 29 марта 2019 года возле санатория, который расположен в Борисовском районе. Сотрудницу налоговой службы задержали во время передачи денег.

Суд квалифицировал действия чиновницы согласно части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство по службе в особо крупном размере). Она приговорена к лишению свободы, а также ее обязали заплатить 5,5 миллиона рублей штрафа. В течение 10 лет она не может занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU