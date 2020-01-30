2020-01-30T14:33:57+03:00
Общество

За дебош на белгородской границе в отношении гражданки Украины возбуждено уголовное дело

Автоледи отказалась от досмотра машины и пустила в ход кулаки
Ирина ТАРАСОВА
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За дебош на белгородской границе в отношении гражданки Украины возбуждено уголовное дело.За дебош на белгородской границе в отношении гражданки Украины возбуждено уголовное дело.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Белгородским районным судом Белгородской области вынесено постановление в отношении гражданки Украины 1988 года рождения, которая учинила дебош при пересечении границы в МАПП «Нехотеевка». Она обвиняется в применения насилия в отношении представителя власти. 22 октября 2019 года в МАПП «Нехотеевка» на выезде из РФ пограничник попросил гражданку Украины предъявить к осмотру ее автомобиль «Инфинити» украинской регистрации. Но дама ответила на законное требование оскорблениями, а затем пустила в ход кулаки.

Обвиняемая полностью признала вину в совершении инкриминируемого ей преступления. Суд учел то, что гражданка Украины загладила причиненный преступлением вред, а также наличие оснований, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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