Белгородским спасателям удалось потушить пожар в ангаре в считанные минуты

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:08:03+03:00

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За минувшие сутки в Белгородском регионе произошло 2 пожара. Один из них – в Алексеевке. Сообщение о пожаре поступило 29 января в 11 часов 47 минут. И уже в 12.00 пожарные доложили о ликвидации очага возгорания. Произошел пожар в металлическом ангаре, в котором хранились лакокрасочные изделия, фурнитура и металлопрофиль. В результате внутри ангара огнем повреждено бытовое помещение, предназначенное для оформления документов на получение товара. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 16, № 27, № 44.

Еще об одном пожаре сообщили 30 января в 3 часа 11 минут. В поселке Ивня Белгородской области на территории автотранспортного предприятия загорелся мусор в контейнере. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении неустановленного лица. Пожар ликвидирован в 3 часа 18 минут. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 23.

ИСТОЧНИК KP.RU