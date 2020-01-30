2020-01-30T13:08:03+03:00
Общество

Белгородским спасателям удалось потушить пожар в ангаре в считанные минуты

В Алексеевке в металлическом ангаре хранились лакокрасочные изделия, фурнитура и металлопрофиль
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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За минувшие сутки в Белгородском регионе произошло 2 пожара. Один из них – в Алексеевке. Сообщение о пожаре поступило 29 января в 11 часов 47 минут. И уже в 12.00 пожарные доложили о ликвидации очага возгорания. Произошел пожар в металлическом ангаре, в котором хранились лакокрасочные изделия, фурнитура и металлопрофиль. В результате внутри ангара огнем повреждено бытовое помещение, предназначенное для оформления документов на получение товара. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 16, № 27, № 44.

Еще об одном пожаре сообщили 30 января в 3 часа 11 минут. В поселке Ивня Белгородской области на территории автотранспортного предприятия загорелся мусор в контейнере. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении неустановленного лица. Пожар ликвидирован в 3 часа 18 минут. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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