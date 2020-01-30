Судебные приставы вернули взыскателям 83 миллиона рублей от продажи арестованного имущества

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:37:49+03:00

Всего за 2019 год произведено более 5 тысяч арестов имущества должников на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей

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Одной из эффективных мер принудительного взыскания долгов, применяемой судебными приставами-исполнителями, является арест имущества и его последующая реализация. Только за 2019 год произведено более 5 тысяч арестов имущества должников на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. На реализацию передано имущество общей стоимостью 462 миллиона 592 тысяч рублей, в результате его продажи выручено порядка 83 миллиона рублей. Соответственно, данная сумма получена взыскателями по исполнительным производствам, также им передано в счет погашения долга нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму более 137 миллионов рублей.

Отметим, что согласно ст. 87.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» самостоятельно должниками реализовано имущество на сумму 11,2 миллионов рублей.

Как правило, судебные приставы накладывали арест на бытовую и офисную технику должников, мебель, автомобили, недвижимое имущество (дома, квартиры, земельные участки). Так, самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту в 2019 году, стал комплекс недвижимого имущества (здания, помещения, склады, земельные участки) стоимостью более 65,9 миллионов рублей. «Второе» место в данном списке занимают земельный участок и жилой дом, оцененные в 37,6 миллионов рублей.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет более 5 миллионов рублей. Именно за столько была реализована на торгах база отдыха «Березка».

ИСТОЧНИК KP.RU