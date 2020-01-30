Отец-алиментщик ответит за безответственное отношение к сыну

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:19:12+03:00

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В отношении белгородца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов. Мужчине грозит наказание - лишение свободы на срок до одного года.

По решению суда мужчина должен выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына ежемесячно алименты в размере величины прожиточного минимума, установленного для детей в Белгородской области. Однако родительские обязанности он не выполнял, материально сыну не помогал. Образовалась задолженность по алиментам в размере 213 тысяч рублей.

Судебный пристав применил меры принудительного исполнения. Должника ограничили в праве на выезд за пределы страны, на его банковские счета обращено взыскание. Кроме этого, за неуплату алиментов свыше двух месяцев его привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов.

В последствии белгородец начал скрываться от судебных приставов, в связи с чем, его объявили в розыск. В ходе исполнительно - розыскных мероприятий установлено, что должник должен прийти к нотариусу для оформления согласия на выезд ребенка за границу. В назначенное время его ждали должностные лица службы и принудительно доставили в подразделение судебных приставов.

Изучив материалы исполнительного производства, дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. За безответственное отношение к своему ребенку должнику грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU