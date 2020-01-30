Гайк Казазян выступит в Белгородской филармонии

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:25:33+03:00

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Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии представит программу, посвященную творчеству известного финского классика XX века — Яна Сибелиуса. 2020 год юбилейный для этого национального гения Финляндии, исполняется 155 лет со дня его рождения. В программе Симфония №2, самая масштабная из семи симфоний композитора и наиболее известная из них. Солировать будет лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (Москва). Выступление состоится в рамках программы Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны».

Гайк Казазян выступает в России, Великобритании, Ирландии, Шотландии, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии,других странах. Играет в Карнеги-холле в Нью-Йорке, залах Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Камерном зале Московского международного Дома музыки, Государственном Кремлевском дворце, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Виктория-холле в Женеве, Барбикан-холле и Уигмор-холле в Лондоне, Ашер-холле в Эдинбурге, Королевском концертном зале в Глазго, театре Шатле и зале Гаво в Париже.

Гайк Казазян доказал всему миру, что в его исполнении классические произведения звучат совершенно по-особенному.

ИСТОЧНИК KP.RU