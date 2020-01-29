2020-01-29T15:19:07+03:00
Общество

Погода «порадует» белгородцев мокрым снегом и гололедом на дорогах

Конец января в регионе будет не по-зимнему теплым
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Погода «порадует» белгородцев мокрым снегом и гололедом на дорогах.Погода «порадует» белгородцев мокрым снегом и гололедом на дорогах.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Не по-зимнему теплый конец января «порадует» белгородцев осадками в виде мокрого снега. По данным Белгородских синоптиков, на территории региона, в четверг, 30 января, будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем от 1º мороза до 4º тепла.

В областном центре синоптики обещают ночью 0-2º мороза, днем 1 - 3º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что из-за постоянных перепадов температуры на реках области толщина льда не превышает 1 сантиметра, на водохранилищах и озерах лед имеет толщину от 3 до 6 сантиметров, структура его пористая и не прочная. Следует помнить, что безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров, а в местах с большим скоплением людей не менее 15 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Белгородчине после капремонта открылась Щербаковская школа
Установлен новый размер социальных выплат из белгородского областного бюджета для льготников
В Старом Осколе горело здание строящейся школы
1 февраля Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний
Погода «порадует» белгородцев мокрым снегом и гололедом на дорогах
На Лебединском ГОКе приступил к работе уникальный автомобиль
Белгородские энергетики ввели 3,5 МВт мощности в микрорайонах ИЖС
В Новом Осколе на Белгородчине открылся новый Парк воинской славы
В Белгородской области огнеборцы помогли снять котенка с дерева
В Белгородской области за обман при межевании земли ответит кадастровый инженер
В Старом Осколе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали наркоторговца на территории Белгорода
Юные белгородцы будут посещать Центр игровой поддержки ребенка «Кроха» в Бирюче
Школьники поселка Северный Белгородского района приняли участие в историческом квесте
В Белгородской области соревновались снайперы Росгвардии
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
В Старом Осколе ввели электронный рецепт вместо бумажного
Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду
Неосторожность при курении привела к смерти белгородца
В Алексеевке жительницу блокадного Ленинграда поздравили с праздником освобождения от фашистов
В Старом Осколе во время любительского теннисного турнира умер молодой мужчина
Белгородец Федор Емельяненко вошел в топ-3 лучших спортсменов в России и СНГ в 2019 году
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
В Белгородской области изъяли крупную партию контрафакта
Белгородский фонд ОМС возглавил бывший глава воронежской налоговой
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Белгородке помогли получить задолженность при расчете с работы
Как получить налоговый вычет на покупку лекарств в Белгородской области