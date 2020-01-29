Погода «порадует» белгородцев мокрым снегом и гололедом на дорогах

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:19:07+03:00

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Не по-зимнему теплый конец января «порадует» белгородцев осадками в виде мокрого снега. По данным Белгородских синоптиков, на территории региона, в четверг, 30 января, будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем от 1º мороза до 4º тепла.

В областном центре синоптики обещают ночью 0-2º мороза, днем 1 - 3º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что из-за постоянных перепадов температуры на реках области толщина льда не превышает 1 сантиметра, на водохранилищах и озерах лед имеет толщину от 3 до 6 сантиметров, структура его пористая и не прочная. Следует помнить, что безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров, а в местах с большим скоплением людей не менее 15 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU