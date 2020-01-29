2020-01-29T15:02:53+03:00
Общество

На Лебединском ГОКе приступил к работе уникальный автомобиль

Канатоукладчик, предназначенный для оперативной замены стальных канатов на экскаваторах, появился на комбинате впервые
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Фото: Александр Белашов.Фото: Александр Белашов.
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Машина на базе КамАЗа, имеет великолепную проходимость в условиях бездорожья. На ее борту установлена кабина оператора, управляющего процессом намотки стального каната. Автомобиль оборудован прожекторами, чтобы в темное время суток освещать не только машину, но и территорию вокруг. А камеры по периметру гарантируют водителю широкий обзор. Наличие этого спецтранспорта сразу повысило оперативность доставки каната к карьерным экскаваторам.

- Раньше для этого надо было задействовать погрузочную машину и автокран, – рассказал Евгений Пожидаев, главный механик рудоуправления Лебединского ГОКа. – На канатовоз же можно намотать два типа канатов для разных экскаваторов. Больше не надо лишний раз возвращаться на эстакаду. Оперативность налицо!

Стальные канаты – неотъемлемая часть конструкции экскаваторов, которые ежедневно занимаются погрузкой горной массы в автомобильный и железнодорожный транспорт. От их исправности зависит работоспособность агрегата, поэтому новая машина дежурит круглосуточно. Канатоукладчик приобретен в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса предприятий Компании.

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