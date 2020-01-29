2020-01-29T14:42:29+03:00
Общество

Белгородские энергетики ввели 3,5 МВт мощности в микрорайонах ИЖС

Специалисты построили более 50 километров сетей и установили 15 комплектных трансформаторных подстанций
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В 2019 году в соответствии с утвержденным в правительстве региона планом мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов массовой жилой застройки энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечили возможность для подключения к централизованному электроснабжению владельцам 800 участков под ИЖС.

Электросетевой инфраструктурой оборудованы 17 микрорайонов в Белгородском, Старооскольском, Яковлевском и Алексеевском районах области. Наибольший объем работ выполнен в микрорайонах «Стрелецкое-73» и «Стрелецкое-83», «Пушкарное-78», «Строитель». Еще в ряде микрорайонов Белгородского, Шебекинского, Валуйского и Яковлевского районов проведены проектно-изыскательские работы под строительство текущего года.

Региональная программа по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области реализуется с 2005 года. За это время Белгородэнерго обеспечило электроснабжение уже более 72 тысяч участков частных застройщиков, построило свыше пяти тысяч км ЛЭП 0,4-10 кВ, ввело в эксплуатацию более 1100 трансформаторных подстанций. Все работы выполняются с применением современного электросетевого оборудования, обеспечивающего высокий уровень надежности и безопасности электроснабжения потребителей.

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