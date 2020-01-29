В Новом Осколе на Белгородчине открылся новый Парк воинской славы

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:26:08+03:00

Центральное место в нем занял памятный комплекс «Аллея памяти»

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Открытие Парка воинской славы в Новом Осколе приурочили к 77-ой годовщине со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Центральное место занял памятный комплекс «Аллея памяти». Идея увековечить память земляков принадлежит новооскольцу Павлу Тимофеевичу Кодинцеву – ветерану Великой Отечественной войны, участнику Курской битвы, освобождения Крыма, штурма Сапун-горы, операции «Багратион», штурма Кенигсберга.

Несколько лет вместе со специалистами управления Пенсионного фонда, администрациями сельских округов, на основании данных военкомата Павел Тимофеевич восстанавливал имена фронтовиков, которые позднее были включены в «Книгу памяти о фронтовиках Новооскольского района, вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны».

На плитах мемориала выгравированы фамилии 5081 новооскольца. Здесь установлены памятники новооскольцам, проходившим службу в пограничных и воздушно-десантных войсках, в группе советских войск в Германии, ликвидаторам чернобыльской аварии.

Участникам Великой Отечественной войны Михаилу Васильевичу Богатыреву и Владимиру Дмитриевичу Боровскому были вручены медали «За заслуги перед землей Новооскольской» I степени. В конце военнослужащие воинской части Валуек выступили с показательным выступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU