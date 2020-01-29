2020-01-29T18:15:37+03:00
Общество

На Белгородчине после капремонта открылась Щербаковская школа

Порог обновленного учебного заведения переступили 48 ребятишек
Ирина ТАРАСОВА
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Щербаковская школа Алексеевского округа открылась после капремонта. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаЩербаковская школа Алексеевского округа открылась после капремонта. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В открытии Щербаковской начальной школы Алексеевского городского округа Белгородской области приняли участие глава администрации округа Станислав Сергачев, активисты села, школьники и их родители. Порог обновленного учебного заведения переступили 48 ребятишек.

Школа, рассчитанная на 56 мест, включает в себя 10 кабинетов. Кроме начальных классов, в здании оборудованы отделения для занятий по программам в области изобразительного искусства «Живопись», а также в области музыкального искусства «Фортепиано», «Фольклорное пение», «Народные инструменты» и «Хоровое пение».

После капитального ремонта здание начальной школы заметно преобразилось. Здесь полностью заменена система отопления, электро- и водоснабжения, пожарной сигнализации. Современный вид приобрел фасад здания, обновился дизайн кабинетов, появилась новая мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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