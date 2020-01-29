2020-01-29T17:50:17+03:00
Общество

Установлен новый размер социальных выплат из белгородского областного бюджета для льготников

Детям войны и другим льготным категориям граждан выплачивают от 870 до 1000 рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Установлен новый размер социальных выплат из Белгородского областного бюджета. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаУстановлен новый размер социальных выплат из Белгородского областного бюджета. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
Изменить размер текста:

Управление социальной политики Губкинского городского округа сообщает, что с 1 января 2020 года установлен новый размер социальных выплат из областного бюджета согласно Социальному кодексу Белгородской области. Так, детям войны и другим льготным категориям граждан выплачивают от 870 до 1000 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет: ветеранам труда и ветеранам военной службы, отказавшимся от набора социальных услуг – 870 руб.

Гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла), отказавшимся от набора социальных услуг выплачивают 1000 руб.

Репрессированным лицам, впоследствии реабилитированным, отказавшимся от набора социальных услуг –выплаты составляют 1000 руб.; пострадавшим от политических репрессий, отказавшимся от набора социальных услуг – 870 руб..

Родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) выплаты составляют 870 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Белгородчине после капремонта открылась Щербаковская школа
Установлен новый размер социальных выплат из белгородского областного бюджета для льготников
В Старом Осколе горело здание строящейся школы
1 февраля Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний
Погода «порадует» белгородцев мокрым снегом и гололедом на дорогах
На Лебединском ГОКе приступил к работе уникальный автомобиль
Белгородские энергетики ввели 3,5 МВт мощности в микрорайонах ИЖС
В Новом Осколе на Белгородчине открылся новый Парк воинской славы
В Белгородской области огнеборцы помогли снять котенка с дерева
В Белгородской области за обман при межевании земли ответит кадастровый инженер
В Старом Осколе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали наркоторговца на территории Белгорода
Юные белгородцы будут посещать Центр игровой поддержки ребенка «Кроха» в Бирюче
Школьники поселка Северный Белгородского района приняли участие в историческом квесте
В Белгородской области соревновались снайперы Росгвардии
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
В Старом Осколе ввели электронный рецепт вместо бумажного
Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду
Неосторожность при курении привела к смерти белгородца
В Алексеевке жительницу блокадного Ленинграда поздравили с праздником освобождения от фашистов
В Старом Осколе во время любительского теннисного турнира умер молодой мужчина
Белгородец Федор Емельяненко вошел в топ-3 лучших спортсменов в России и СНГ в 2019 году
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
В Белгородской области изъяли крупную партию контрафакта
Белгородский фонд ОМС возглавил бывший глава воронежской налоговой
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Белгородке помогли получить задолженность при расчете с работы
Как получить налоговый вычет на покупку лекарств в Белгородской области