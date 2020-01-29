Установлен новый размер социальных выплат из белгородского областного бюджета для льготников

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:50:17+03:00

Детям войны и другим льготным категориям граждан выплачивают от 870 до 1000 рублей

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Управление социальной политики Губкинского городского округа сообщает, что с 1 января 2020 года установлен новый размер социальных выплат из областного бюджета согласно Социальному кодексу Белгородской области. Так, детям войны и другим льготным категориям граждан выплачивают от 870 до 1000 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет: ветеранам труда и ветеранам военной службы, отказавшимся от набора социальных услуг – 870 руб.

Гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла), отказавшимся от набора социальных услуг выплачивают 1000 руб.

Репрессированным лицам, впоследствии реабилитированным, отказавшимся от набора социальных услуг –выплаты составляют 1000 руб.; пострадавшим от политических репрессий, отказавшимся от набора социальных услуг – 870 руб..

Родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) выплаты составляют 870 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU