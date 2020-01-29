В Старом Осколе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:04:21+03:00

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Во вторник, 28 января, в начале пятого вечера в микрорайоне Горняк города Старый Оскол произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. На перекрестке проспекта Губкина и улицы Дмитрова служебная «Лада Приора» под управлением 44-летнего сотрудника ОВД столкнулась с «Ниссаном», за рулем которого находилась 36-летняя женщина.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в автоаварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU