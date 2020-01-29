В Белгородской области за обман при межевании земли ответит кадастровый инженер
Штраф в 30 тысяч рублей заплатит кадастровый инженер, который внес заведомо ложные сведения в межевой план, пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Белгородской области.
В ходе проверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также при анализе качества подготовки кадастровыми инженерами межевых и технических планов, был выявлен случай внесения кадастровым инженером в межевой план заведомо ложных сведений. Кадастровый инженер, не проводя геодезические измерения в отношении объекта недвижимости – жилого дома, вписал его в границы земельного участка. При этом он умышленно скрыл, что в координатах точек границ земельного участка содержится реестровая ошибка. Таким образом, он внес в разделы технического плана недостоверные, заведомо ложные сведения.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 4 ст. 14.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Документы и материалы, подтверждающие факт нарушения, были переданы специалистами Управления в прокуратуру Белгородской области. По итогам рассмотрения в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении.
Постановлением судьи Белгородского районного суда Белгородской области кадастровый инженер привлечен к административной ответственности с вынесением административного наказания в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU