2020-01-29T12:13:10+03:00
Общество

В Белгородской области за обман при межевании земли ответит кадастровый инженер

Он привлечен к ответственности за внесение в межевой план заведомо ложных сведений
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области за обман при межевании земли ответит кадастровый инженер.В Белгородской области за обман при межевании земли ответит кадастровый инженер.Фото: "КП" Архив
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Штраф в 30 тысяч рублей заплатит кадастровый инженер, который внес заведомо ложные сведения в межевой план, пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Белгородской области.

В ходе проверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также при анализе качества подготовки кадастровыми инженерами межевых и технических планов, был выявлен случай внесения кадастровым инженером в межевой план заведомо ложных сведений. Кадастровый инженер, не проводя геодезические измерения в отношении объекта недвижимости – жилого дома, вписал его в границы земельного участка. При этом он умышленно скрыл, что в координатах точек границ земельного участка содержится реестровая ошибка. Таким образом, он внес в разделы технического плана недостоверные, заведомо ложные сведения.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 4 ст. 14.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Документы и материалы, подтверждающие факт нарушения, были переданы специалистами Управления в прокуратуру Белгородской области. По итогам рассмотрения в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением судьи Белгородского районного суда Белгородской области кадастровый инженер привлечен к административной ответственности с вынесением административного наказания в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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