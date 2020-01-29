Сотрудники полиции и Росгвардии задержали наркоторговца на территории Белгорода

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:17:11+03:00

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Сотрудниками УНК УМВД региона и Управления Росгвардии по Белгородской области пресечена попытка распространения крупной партии наркотиков. В совершении преступления подозревается 39-летний житель Липецка. По предварительным данным, злоумышленник планировал через тайники сбыть на территории Белгорода 36 свертков с героином. У него изъяли наркотическое вещество, общая масса которого составила более 45 граммов.

Следственным управлением УМВД России по Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Задержанного также привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствовании на состояние опьянения. Он арестован сроком на 7 суток. В рамках уголовного дела мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU