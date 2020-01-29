2020-01-29T10:17:11+03:00
Происшествия

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали наркоторговца на территории Белгорода

39-летний житель Липецка пытался сбыть 36 свертков с героином
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали наркоторговца на территории Белгорода.Сотрудники полиции и Росгвардии задержали наркоторговца на территории Белгорода.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сотрудниками УНК УМВД региона и Управления Росгвардии по Белгородской области пресечена попытка распространения крупной партии наркотиков. В совершении преступления подозревается 39-летний житель Липецка. По предварительным данным, злоумышленник планировал через тайники сбыть на территории Белгорода 36 свертков с героином. У него изъяли наркотическое вещество, общая масса которого составила более 45 граммов.

Следственным управлением УМВД России по Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Задержанного также привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствовании на состояние опьянения. Он арестован сроком на 7 суток. В рамках уголовного дела мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области за обман при межевании земли ответит кадастровый инженер
В Старом Осколе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали наркоторговца на территории Белгорода
Юные белгородцы будут посещать Центр игровой поддержки ребенка «Кроха» в Бирюче
Школьники поселка Северный Белгородского района приняли участие в историческом квесте
В Белгородской области соревновались снайперы Росгвардии
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
В Старом Осколе ввели электронный рецепт вместо бумажного
Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду
Неосторожность при курении привела к смерти белгородца
В Алексеевке жительницу блокадного Ленинграда поздравили с праздником освобождения от фашистов
В Старом Осколе во время любительского теннисного турнира умер молодой мужчина
Белгородец Федор Емельяненко вошел в топ-3 лучших спортсменов в России и СНГ в 2019 году
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
В Белгородской области изъяли крупную партию контрафакта
Белгородский фонд ОМС возглавил бывший глава воронежской налоговой
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Белгородке помогли получить задолженность при расчете с работы
Как получить налоговый вычет на покупку лекарств в Белгородской области