2020-01-28T18:34:07+03:00
Общество

В Белгородской области соревновались снайперы Росгвардии

Отрабатывались выстрели по мишеням на расстоянии 150 и 300 метров
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области соревновались снайперы Росгвардии.В Белгородской области соревновались снайперы Росгвардии.Фото: "КП" Архив
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На учебном полигоне в Белгородском районе прошли тактические соревнования снайперов спецподразделений СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области. Росгвардейцы продемонстрировали навыки действий в различных ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться в служебно-боевой деятельности. Отрабатывались выстрелы по мишеням на расстоянии от 150 до 300 метров, а также скрытное передвижение по лесистой местности.

По итогам соревнований признан лидером снайпер отряда мобильного особого назначения Росгвардии.

Участники соревнований подчеркивали, что их работа подобна искусству хирурга, где одно неверное движение стоит жизни. На то, будет ли поражена цель, влияет множество факторов. Прежде чем спустить курок, необходимо рассчитать параметры. Нужно учитывать поправку на ветер, погодные условия, расположение стрелка относительно цели и особенности винтовки и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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