2020-01-29T09:10:22+03:00
Общество

Юные белгородцы будут посещать Центр игровой поддержки ребенка «Кроха» в Бирюче

Главная его цель – всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Крохи будут посещать Центр игровой поддержки ребенка «Кроха» в Бирюче Красногвардейского района. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского районаКрохи будут посещать Центр игровой поддержки ребенка «Кроха» в Бирюче Красногвардейского района. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района
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Центр игровой поддержки ребенка «Кроха» создан на базе районного Дома детского творчества. Он создан в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». В центре созданы все условия для раннего развития детей: закуплены необходимые игровые средства и оборудование. Дважды в неделю «Кроху» смогут посещать около 20 малышей.

Занятия здесь будут проводиться в увлекательной игровой форме по четырем направлениям: физическому, социально-эмоциональному, творческому и музыкальному. Активными участниками образовательного процесса станут и родители. Для этих целей педагогами разработан специальный комплекс упражнений, которые необходимо выполнять в паре. Кроме того, мамы смогут получать психолого-педагогические рекомендации и помощь специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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