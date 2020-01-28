Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:59:20+03:00

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В Погромской сельской библиотеке Волоконовского района в рамках работы детского экологического клуба «Ручеек», прошло видеопутешествие «На краю земли – Антарктида».

В этом году Россия отмечает 200-летний юбилей со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Антарктида – таинственная и завораживающая. Богат и разнообразен ее животный и растительный мир. Датой открытия материка считается 28 января 1820 года, но до сих пор этот материк окружен аурой таинственности и неизведанности.

Ребята познакомились с первооткрывателями материка Лазаревым и Беллинсгаузеном, с самыми яркими обитателями ледяного материка - пингвинами, посмотрели документальный фильм «Интересные факты об Антарктиде» и познавательный мультфильм «Рассказы старого моряка: Антарктида». В заключение мероприятия участникам была предложена экологическая викторина.

ИСТОЧНИК KP.RU