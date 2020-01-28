2020-01-28T15:59:20+03:00
Общество

Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду

Виртуальное путешествие прошло в Погромской сельской библиотеке
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду. Фото из открытых источников.Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:

В Погромской сельской библиотеке Волоконовского района в рамках работы детского экологического клуба «Ручеек», прошло видеопутешествие «На краю земли – Антарктида».

В этом году Россия отмечает 200-летний юбилей со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Антарктида – таинственная и завораживающая. Богат и разнообразен ее животный и растительный мир. Датой открытия материка считается 28 января 1820 года, но до сих пор этот материк окружен аурой таинственности и неизведанности.

Ребята познакомились с первооткрывателями материка Лазаревым и Беллинсгаузеном, с самыми яркими обитателями ледяного материка - пингвинами, посмотрели документальный фильм «Интересные факты об Антарктиде» и познавательный мультфильм «Рассказы старого моряка: Антарктида». В заключение мероприятия участникам была предложена экологическая викторина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
В Старом Осколе ввели электронный рецепт вместо бумажного
Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду
Неосторожность при курении привела к смерти белгородца
В Алексеевке жительницу блокадного Ленинграда поздравили с праздником освобождения от фашистов
В Старом Осколе во время любительского теннисного турнира умер молодой мужчина
Белгородец Федор Емельяненко вошел в топ-3 лучших спортсменов в России и СНГ в 2019 году
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
В Белгородской области изъяли крупную партию контрафакта
Белгородский фонд ОМС возглавил бывший глава воронежской налоговой
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Белгородке помогли получить задолженность при расчете с работы
Как получить налоговый вычет на покупку лекарств в Белгородской области