2020-01-28T20:32:14+03:00
Общество

Школьники поселка Северный Белгородского района приняли участие в историческом квесте

Игру провели участники Белгородского регионального отделения «Волонтеры Победы»
Ирина ТАРАСОВА
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Школьники поселка Северный Белгородского района приняли участие в историческом квесте. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаШкольники поселка Северный Белгородского района приняли участие в историческом квесте. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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В день 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда в Северной СОШ №2 Белгородского района прошел исторический квест «Блокадный Ленинград». Игру для ребят провели участники Белгородского регионального отделения «Волонтеры Победы». Ее главная цель — в интересной форме напомнить современной молодежи об основных событиях и Героях Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие ученики 8-11 классов. Для квеста школьников разделили на 8 команд по 4 человека. Каждой команде была выдана особая легенда, а затем и задания, которые необходимо было выполнить за определенное время. Легенды у всех были разные. Например, участники из одной команды стали курсантами военно-медицинской академии, ушедшими в самоволку к родным. После получения легенд ребята отправились выполнять задания. Они сосредоточенно разгадывали кроссворд с именами героев Ленинграда, выясняли, какая норма хлеба полагалась в то страшное время и выполняли другие не менее важные задания. По итогам квеста лидером стала команда кадетов «Юнармия». «Многие из курсантов хотят стать военными, а при поступлении в военные вузы необходимо сдавать историю, так что к этому предмету мы готовимся старательно. Без знания истории хорошим офицером не стать», — считает капитан команды Иван Шабодас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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