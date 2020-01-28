2020-01-28T13:13:46+03:00
Общество

В Старом Осколе во время любительского теннисного турнира умер молодой мужчина

Следователи проводят проверку
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе во время любительского теннисного турнира умер молодой мужчина.В Старом Осколе во время любительского теннисного турнира умер молодой мужчина.Фото: "КП" Архив
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Несчастный случай произошел во время любительского теннисного турнира в Старом Осколе. 33-летнему мужчине стало плохо во время игры. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Факт неожиданной смерти привлек внимание регионального Следственного комитета.

Как было установлено, игроки арендовали корт в одном из теннисных центров Старого Оскола. 33-летний мужчина специально приехал на турнир из Воронежа. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, данный о криминальном характере смерти молодого мужчине нет. Но, тем не менее, Следственный комитет продолжит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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