В Алексеевке жительницу блокадного Ленинграда поздравили с праздником освобождения от фашистов

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:15:31+03:00

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Вчера в рамках проведения торжественно-траурных мероприятий, посвященных 76-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, представители власти Алексеевского городского округа вместе с волонтерами добровольческого движения «Дари добро» поздравили с памятной датой Наталию Федоровну Лободу.В домашней уютной обстановке они вручили ей цветы и памятный подарок. Наталия Федоровна поделилась с гостями тяжелыми воспоминаниями о суровых днях блокадного города-героя на Неве.

Она рассказала, что претерпела все лишения и муки осажденного города, непрерывно подвергавшегося вражеским бомбардировкам и обстрелам. Блокадница со слезами на глазах вспоминала те нелегкие времена и с гордостью говорила о том, что победа в войне ковалась каждым из жителей Ленинграда.

В адрес Наталии Федоровны было сказано много добрых слов благодарности и признательности, прозвучали пожелания крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU