2020-01-28T16:24:27+03:00
Общество

В Старом Осколе ввели электронный рецепт вместо бумажного

Теперь лечение будет проходить в удобном цифровом формате
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе ввели электронный рецепт вместо бумажного. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.В Старом Осколе ввели электронный рецепт вместо бумажного. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.
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Отныне старооскольцы могут получать направление от врача для приобретения лекарств в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения и даже сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках. Эта услуга стала доступной благодаря приложению «Электронный рецепт», разработанному в департаменте цифрового развития Белгородской области.

Отметим, что электронный рецепт - это юридически значимый, современный аналог обычного и хорошо знакомого всем бумажного рецепта. Для того, чтобы купить необходимое лекарство, достаточно просто показать в аптеке QR-код из приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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