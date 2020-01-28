2020-01-28T12:46:34+03:00
Спорт

Белгородец Федор Емельяненко вошел в топ-3 лучших спортсменов в России и СНГ в 2019 году

Наш представитель на втором месте в рейтинге лучших бойцов ММА России и СНГ
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец Федор Емельяненко вошел в топ-3 лучших в России и СНГ в 2019 году.Белгородец Федор Емельяненко вошел в топ-3 лучших в России и СНГ в 2019 году.Фото: "КП" Архив
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Портал о спорте и туризме ТурСтат представил рейтинг лучших бойцов ММА России и СНГ вне зависимости от весовой категории за последний год. Отмечается, что смешанные единоборства или ММА становятся одним из самых популярных видов спорта в России и СНГ с аудиторией в несколько десятков миллионов человек. В топ-10 лучших в смешанных единоборствах в России и странах СНГ в 2019 году вошли российские бойцы Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, Петр Ян, Альберт Туменов, Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, Махмуд Мурадов из Узбекистана, Андрей Орловский из Белоруссии, Жалгас Жумагулов из Казахстана, Тофик Мусаев из Азербайджана и Лойк Раджабов из Таджикистана. Белгородец Федор Емельяненко вошел в первую тройку спортсменов.

Напомним, что в последнем бою Федор Емельяненко победил нокаутом Куинтона "Рампейджа" Джексона на турнире Bellator 237 в Японии 29 декабря 2019 года.

За Хабиба Нурмагомедова как лучшего бойца ММА в России и СНГ отдали 33% голосов, за Федора Емельяненко - 14%, за Петра Яна - 12%, за Альберта Туменова и Забита Магомедшарипова - по 7%, за Магомеда Исмаилова и Махмуда Мурадова - по 5%, за Андрея Орловского, Жалгаса Жумагулова, Тофика Мусаева и Лойка Раджабова - по 3%.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств на тему лучшего в ММА в России и СНГ в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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